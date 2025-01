Atlete Bol op EK indoor in Apeldoorn alleen op estafettes

APELDOORN (ANP) - Atlete Femke Bol komt op de Europese indoorkampioenschappen in Apeldoorn alleen in actie op de estafetteonderdelen. Dat maakte ze bekend via haar Instagram-account. Bol wil na een druk olympisch jaar iets meer rust in de voorbereiding op een jaar waarin onder meer een WK outdoor in Japan op het programma staat.

"Na een olympische cyclus met tal van geweldige toernooien, zowel indoor als outdoor, hebben we besloten het dit jaar iets anders aan te pakken", schrijft Bol. "Ik bereid me weer voor op een mooi jaar op de baan, maar ik voel ook dat ik iets langer van competitie moet afzien. Daarom doe ik dit indoorseizoen geen individuele races."

Bol wil echter niet ontbreken op een groot toernooi in eigen land. De EK indoor zijn van 6 tot en met 9 maart in het Apeldoornse Omnisport. "Ik wil de kans niet missen om deel te nemen aan een groot toernooi in eigen land. En ik heb het geluk dat er voor het eerst ook een gemengde estafette (4x400 meter) wordt gelopen."