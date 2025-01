Oppositiepartijen vallen twijfelende VVD aan over vuurwerkverbod

DEN HAAG (ANP) - Bij het debat over de gebeurtenissen rond de jongste jaarwisseling richtten oppositiepartijen zich op de VVD toen het ging over een vuurwerkverbod. De coalitiepartij is bereid om te praten over een verbod, maar is vooralsnog tegen. VVD'er Ingrid Michon vroeg zich af of een verbod de terugkerende problemen met oud en nieuw wel oplost. "Hoeveel informatie, hoeveel zekerheid moet de VVD hebben voordat ze inderdaad die stap gaat maken?", zei Derk Boswijk van het CDA, de partij die onlangs de draai maakte voor een verbod.

Over drie weken debatteert de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren om een algeheel vuurwerkverbod te regelen. Michon zei dat haar partij tegen die tijd een standpunt inneemt en verbaasde zich erover dat oppositiepartijen daarvoor al duidelijkheid eisen.

De vraag hoe de politie het tijdens de jaarwisseling wint van "gasten die zich van niets aantrekken" is volgens Michon nog niet beantwoord. Ze pleitte ervoor om te beginnen met de aanpak van het gebruik van zwaar vuurwerk dat al illegaal is. Het Kamerlid vindt daarnaast dat te weinig onruststokers uiteindelijk worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Hanneke van der Werf (D66) verwijt de VVD dat de partij in debatten regelmatig opkomt voor de politie, maar "doof" is voor de roep om een verbod. Ook Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) maande de VVD om gehoor te geven aan de hartenkreet van de politie. Meerdere oppositieleden zijn ervan overtuigd dat de handhaving op illegaal vuurwerk makkelijker wordt als nagenoeg al het vuurwerk verboden is.