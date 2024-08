Atlete Kipyegon vergeeft Tsegay duw in finale 5000 meter

NAIROBI (ANP) - De Keniaanse topatlete Faith Kipyegon heeft de Ethiopische Gudaf Tsegay vergeving geschonken nadat Tsegay zich schuldbewust toonde voor haar agressieve gedrag in de olympische finale van de 5000 meter. Tsegay probeerde Kipyegon uit de baan te duwen, waardoor Kipyegon zich ook moest verweren.

"Na de series van de 1500 meter kwam ze voor me knielen en vroeg me om vergeving. Dat heb ik gedaan, want dit is sport en we hebben elkaar ook nodig om wedstrijden te lopen", zei de drievoudig olympisch kampioene op de 1500 meter in de Keniaanse krant Nation.

De jury oordeelde na de finale van de 5000 meter dat Kipyegon had gehinderd en diskwalificeerde haar. Ze verloor daarmee haar zilveren medaille, die toen in handen kwam van Sifan Hassan, die brons had veroverd. Een protest van Kipyegon werd toegewezen, waarna de oorspronkelijke uitslag weer gold en de Keniaanse haar zilveren plak terugkreeg. Kipyegon zou later op de Spelen voor de derde keer op rij het goud veroveren op de 1500 meter.

"Ik heb in zekere zin ook te doen met Tsegay, want ze liep de 1500, 5000 en 10.000 meter en won geen enkele medaille. Ik denk dat onze aanvaring in de finale van de 5000 meter daarmee te maken had", aldus Kipyegon.