Atlete McLaughlin-Levrone snel op 100 meter zonder horden

PHILADELPHIA (ANP) - Atlete Sydney McLaughlin-Levrone, bekend als de grote concurrente van Femke Bol op de 400 meter horden, heeft voor het eerst in zeven jaar een 100 meter vlak gelopen. Dat deed de Amerikaanse in Philadelphia tijdens de derde wedstrijd uit de nieuwe reeks Grand Slam Track. McLaughlin-Levrone, wereldrecordhoudster en olympische kampioene op de 400 meter horden, kwam tot een indrukwekkende tijd van 11,21 seconden. Alleen de Jamaicaanse Ackera Nugent was sneller: 11,11.

Nugent had een dag eerder ook de 100 meter horden gewonnen op het tweedaagse evenement en won zo een prijs van 100.000 dollar. McLaughlin-Levrone werd vijfde op de 100 meter horden.

Samuel Chapple was de enige Nederlandse deelnemer aan het evenement. Hij liep twee wedstrijden op de middellange afstanden. Na een zevende plaats op de 800 meter (1.46.07), de afstand waarop hij in maart in Apeldoorn Europees indoorkampioen werd, volgde eenzelfde notering op de 1500 meter in 3.37,33.