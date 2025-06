ArcelorMittal zakt op Damrak door hogere staalheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - Staalproducent ArcelorMittal behoorde maandag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de verdubbeling van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van 25 naar 50 procent, die president Donald Trump vrijdag aankondigde. De handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en zijn handelspartners lijkt daarmee verder op te laaien.

Ook beschuldigde Trump China ervan het recente handelsakkoord met de VS te hebben geschonden. Dat akkoord werd vorige maand bereikt tijdens de handelsbesprekingen in Genève. China noemt die beschuldiging "ongegrond".

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 918,04 punten. ArcelorMittal zakte 1,5 procent. De MidKap daalde 0,4 procent tot 885,55 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. Ook de Aziatische beurzen gingen omlaag door de oplopende handelsspanningen. De Nikkei in Tokio en de beurs in Hongkong daalden ruim 1 procent. In Shanghai hadden beleggers een vrije dag.