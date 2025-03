Atlete Visser blijer met record dan met zilver op EK indoor

APELDOORN (ANP) - Nadine Visser kon leven met zilver in de finale van de 60 meter horden bij de EK indoor in Apeldoorn. "Ik kwam voor goud en dat is het jammer genoeg niet geworden, maar met die tijd van 7,72 seconden ben ik eigenlijk blijer dan met die medaille", zei de 30-jarige atlete na afloop.

Visser snelde in een vol en uitbundig Omnisport naar een Nederlands record. Ze verbeterde de 7,77 waarmee ze in 2021 goud won op de EK indoor in Torun. De Zwitserse Ditaji Kambundji veroverde de titel in 7,67, iets boven het wereldrecord van 7,65.

"Het is bizar dat ik zo'n tijd loop en dat er dan toch nog iemand is die een stukje harder loopt", vond Visser. "Het was bijna een wereldrecord en ik zit daar dus ook niet eens zo ver vandaan. Het geeft wel aan hoe hoog het niveau is. In 2019 won ik mijn eerste Europese titel indoor in 7,87, met die tijd zou ik nu niet eens brons hebben."

Bijzonder

Visser had er niet zo over nagedacht, maar ze vond het bij nadere beschouwing toch wel bijzonder dat ze nu vier EK's indoor op rij een medaille heeft gewonnen: twee keer goud en twee keer zilver. "Het is ook wel toevallig dat ik in de jaren van een EK indoor goed ben. In de jaren van een EK outdoor had ik vaak blessures. Dan was ik op de Olympische Spelen de enige Europese in de finale en werd ik vierde op de EK."

Visser heeft vaak wat op te merken over haar races, maar ze kon geen foutje benoemen in de finale in Omnisport. "Ik kan me de race ook niet goed herinneren en dat is een goed teken, want het betekent dat ik in een flow heb gelopen. Wie weet kan ik nog wel harder, dus om die reden vind ik het tof dat er nog een WK indoor komt (over twee weken in China). Ik zie op tegen de reis, maar ik ga er vol vertrouwen naartoe. In deze vorm is een medaille mogelijk."