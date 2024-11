Atletiekbaas Coe bezorgd over toekomst vrouwensport

PARIJS (ANP) - Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond werpt zich op als hoeder van de vrouwensport. "Als we deze niet beschermen en we hebben geen duidelijk beleid, dan lopen we het risico dat we de vrouwensport kwijtraken en dat wil ik niet laten gebeuren", zegt de Britse voormalige topatleet in een interview met het Franse persbureau AFP. Coe is een serieuze kandidaat om volgend jaar de Duitser Thomas Bach op te volgen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Coe keek met onbehagen naar de sekse-ophef in het boksen bij de Olympische Spelen van Parijs. De Algerijnse Imane Khelif en de Taiwanese Lin Yu-ting behaalden goud in het vrouwentoernooi, wat voor commotie zorgde, omdat beide bokssters in 2022 en 2023 werden uitgesloten van deelname aan de wereldkampioenschappen. Bij gendertests was een voor vrouwen te hoge testosteronspiegel aangetroffen. "Het is een sport die inherent gevaren met zich meebrengt, maar we kunnen deze sport niet lichtvaardig nemen. We hebben een duidelijk beleid nodig, zoals bij alle sporten. De internationale sportbonden verwachten dat het IOC hierin een leidende rol neemt", aldus de 68-jarige Brit, die twee keer olympisch goud won op de 1500 meter.

Coe heeft als voorzitter van World Athletics ook omstreden beleid doorgevoerd in de atletiek om de sport volgens hem 'eerlijk' te houden. Vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte moeten remmers nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 Engelse mijl te kunnen meedoen.