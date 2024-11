Verrassing bij Roemeense presidentsverkiezingen: deze extreemrechtse populist en Poetin-vriend gaat aan kop

Roemenië is in rep en roer na de uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Calin Georgescu, een onafhankelijke kandidaat met extreemrechtse en pro-Russische standpunten, voert onverwacht de lijst aan. De man heeft openlijk zijn bewondering uitgesproken voor historische figuren als Corneliu Zelea Codreanu – een antisemitische fascistenleider – en WO II-dictator Ion Antonescu, die de Roemeense Holocaust overzag. Georgescu heeft maar liefst 23 procent van de stemmen binnengesleept.

Voorafgaand aan de verkiezingen schatte men zijn steun op een schamele 5 procent. Zelfs de exitpolls van gisteravond plaatsten hem nog op de derde plek. Toch slaagde hij erin om politieke zwaargewichten zoals de centrumrechtse Elena Lasconi en sociaaldemocratisch premier Marcel Ciolacu te passeren, die nu nek aan nek gaan om een plek in de tweede ronde.

Wisseling van de wacht

Er is plek voor maar twee kandidaten in de beslissende ronde op 8 december. Huidig president Klaus Iohannis, die tien jaar aan de macht is geweest, komt niet in aanmerking voor herverkiezing, omdat een derde termijn grondwettelijk niet mogelijk is.

Tegelijkertijd bereiden de Roemenen zich ook voor op de parlementsverkiezingen van komende zondag. Thema’s als inflatie en de militaire steun aan buurland Oekraïne domineren het politieke debat.

Pro-Rusland, anti-NAVO

De 62-jarige Georgescu staat bekend om zijn scherpe kritiek op de Europese Unie en zijn nostalgische blik op Rusland. Hij was eerder lid van de nationalistische partij AUR, maar verliet die na interne spanningen over zijn controversiële pro-Russische en anti-NAVO-standpunten. “Roemenië is het meest gebaat bij Russische wijsheid”, stelde hij eens in een interview.

Zijn campagne, die zijn boodschap grotendeels via sociale media als TikTok heeft overgebracht, richt zich op Roemenen die het vertrouwen in traditionele politieke structuren kwijt zijn. Politieke analisten noemen Georgescu een klassiek populist. Hij weet handig gebruik te maken van het groeiende wantrouwen tegenover de gevestigde orde. Met beloften als steun voor boeren en minder afhankelijkheid van export weet hij een breed publiek te bereiken.