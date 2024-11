Australische breakdancer stopt na kritiek tijdens Spelen

SYDNEY (ANP/AFP) - De Australische breakdancer Rachael "Raygun" Gunn is gestopt. Als reden noemt Gunn de "ontzettend verontrustende" kritiek die ze afgelopen zomer kreeg tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Het optreden van de Australische tijdens het sportevenement ging viral op sociale media. Veel mensen vonden dat ze zich beperkte tot vrij eenvoudige oefeningen en vroegen zich af hoe de 37-jarige breakdancer was geselecteerd om mee te doen. Online en in verschillende televisieprogramma werden talloze parodieën van haar optreden gemaakt.

In een interview op de Australische radiozender 2DayFM zei Gunn dat ze heeft besloten niet meer mee te doen aan competities naar aanleiding van de kritiek. "Ik was wel van plan om aan wedstrijden mee te blijven doen, maar dat lijkt me nu erg moeilijk doordat er zo op mij gelet wordt. Mensen zullen het filmen, het wordt online geplaatst, het gaat gewoon niet meer dezelfde ervaring zijn", aldus de Australische.

Gunn zegt in haar vrije tijd wel door te zullen gaan met breakdancen, "maar niet meer in de vorm van competities".

Breakdancen stond deze zomer voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen.