Wetenschappers: 2024 wordt bijna zeker heetste jaar ooit

Dit jaar lijkt het warmste jaar te worden dat ooit is gemeten en het eerste jaar waarin de gemiddelde temperatuur meer dan 1,5 graad hoger ligt dan het gemiddelde van voor het industriële tijdperk. Dat melden wetenschappers van de Europese klimaatdienst Copernicus donderdag.

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, of uiterlijk 2 graden tegenover de periode voor het industriële tijdperk, waarin de mensheid steeds meer fossiele brandstoffen ging gebruiken. Toch wil de Copernicus Climate Change Service (C3S) dat doel nog niet als gemist aanmerken, omdat het gemiddelde waarden over een langere termijn gebruikt om te bepalen of het klimaatdoel gehaald wordt.

De klimaatdienst voorspelt dat de gemiddelde mondiale temperatuur voor 2024 zelfs minstens 1,55 graden boven het pre-industriële gemiddelde uitkomt, vergeleken met 1,48 graden Celsius in 2023. C3S zegt in een verklaring bij het rapport te hopen dat de nieuwe recordwaardes deelnemers inspireren om hun ambities voor de komende VN-klimaattop COP29 op te schroeven. Die conferentie begint maandag in Bakoe in Azerbeidzjan.