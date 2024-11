Ontbossingscijfers Amazonegebied laagste in negen jaar

BRASILIA (ANP/RTR) - De ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië is tussen augustus 2023 en juli 2024 met 30,6 procent gedaald. Daarmee is het kleinste gebied in negen jaar verloren gegaan. Uit de door de Braziliaanse regering bekendgemaakte data blijkt dat de ontbossing in Cerrado, een savannegebied in het westen van Brazilië, met zo'n 26 procent is afgenomen.

Uit satellietbeelden blijkt dat in het Amazonegebied in de twaalf maanden tot afgelopen juli 6288 vierkante kilometer aan vegetatie is vernietigd. Milieuminister Marina Silva noemt de daling "het resultaat van onze inzet" en stelt in een verklaring: "Wij kunnen klimaatverandering aanpakken."

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva trad twee jaar geleden aan met de belofte om de milieuwetgeving beter te handhaven om de ontbossing, die onder zijn voorganger Jair Bolsonaro explosief was gestegen, in te dammen.

Wetenschappers beschouwen de bescherming van het Amazonegebied als essentieel om klimaatverandering tegen te gaan, omdat de honderden miljarden bomen ongeveer een kwart van alle CO2 op aarde opslaan.