Laadpaalbedrijven betreuren 'onverwachte toeslag' voor klanten

AMSTERDAM (ANP) - Laadpaalaanbieders TotalEnergies en Equans zeggen te zijn "geconfronteerd met een onverwachte toeslag" die laadsessies bij honderden publieke laadpalen in Nederland duurder maakte dan bekend. Ze reageren op berichten van een prijsvergelijker en app-ontwikkelaar. Die ontdekten dat elektrische rijders met een laadpas na de jaarwisseling telkens 2 cent per kilowattuur meer betaalden dan de officieel bekendgemaakte tarieven. Dat zou komen door een onopgemerkte tariefswijziging van een softwarebedrijf, maar dat wijst beschuldigingen van heimelijke prijsverhogingen van de hand.

"TotalEnergies is, net als andere laadpaalaanbieders, geconfronteerd met een onverwachte toeslag van een laaddienstverlener", schrijft het concern . "Hierdoor betaalt een deel van de e-rijders meer dan het gecommuniceerde tarief. Wij betreuren deze situatie en begrijpen de verontwaardiging die hierover is ontstaan." Equans zegt te hechten aan eerlijke en transparante laadprijzen en te betreuren "dat een deel van de elektrische rijders onverwachts extra kosten moet betalen door een toeslag die sinds januari 2025 door een van onze softwareleveranciers is ingevoerd".

Maarten Hachmang, oprichter van LaadpasTop10, signaleerde de opslag in een artikel op LinkedIn en zei dat de verhoging is ingevoerd door GreenFlux. Dat bedrijf verzorgt de software om betalingen bij laadpalen af te handelen. De ontwikkelaar van laad-apps Tap Electric stelt dat de extra kosten verborgen waren voor alle betrokken partijen. Elektrische rijders in onder andere Amsterdam, Almere, Haarlem, Utrecht, Groningen, Drenthe en Friesland betalen ongemerkt te veel, meldden Hachmang en Tap Electric. Ze doen ook een oproep om klanten te compenseren.

Maar DKV Mobility, het moederbedrijf van GreenFlux, zegt dat de extra kosten wel degelijk bekend zijn gemaakt. Het ging om een tarief dat GreenFlux hanteert voor zogeheten roaming, de dienst die het mogelijk maakt dat elektrische rijders ongeacht de laadpas die ze gebruiken bij verschillende laadnetwerken terechtkunnen. Volgens een woordvoerder van DKV Mobility heeft GreenFlux die tariefsverhoging "op tijd via meerdere kanalen" bekendgemaakt aan laadpasaanbieders, die uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun tarieven en de communicatie naar klanten.