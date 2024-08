Baanwielrenster Van der Duin zesde op omnium

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanwielrenster Maike van der Duin is op de Olympische Spelen als zesde geëindigd op het omnium. Het goud ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Op de afsluitende puntenkoers werd Van der Duin vierde. Dat onderdeel werd gewonnen door de Poolse Daria Pikulik, die uiteindelijk het zilver won. Ally Wollaston uit Nieuw-Zeeland pakte het brons.

Op het openingsonderdeel scratch werd Van der Duin nog vierde. In de temporace stelde ze teleur met de twintigste plek en in de afvalrace werd ze zevende.

'Te gretig'

"Ik ging er volledig voor, want op het omnium gaf ik mezelf de grootste kans op een medaille. Ik maakte een heel domme tactische fout in de temporace, omdat ik te gretig was. Dat is heel jammer, want ik denk dat ik daar de kansen op een medaille heb verspeeld", zei de 22-jarige Van der Duin.

"Je weet dat je iets hebt laten liggen, maar je moet altijd blijven geloven. Ik moest iets goedmaken op de laatste onderdelen. Met de zesde plek en wat we vrijdag hebben gepresteerd, ben ik superblij. Nu ga ik even lekker op vakantie en dan richt ik me vooral op Omloop Het Nieuwsblad. Deze Spelen smaken naar meer, dus ik blijf het combineren met het wegwielrennen."

De Drentse Van der Duin won vrijdag samen met Lisa van Belle brons op de koppelkoers.