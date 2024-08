Lavreysen merkte dat het publiek het verschil maakte

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Harrie Lavreysen reed op de Olympische Spelen ook op de keirin naar het goud, toegejuicht door een groot contingent Nederlandse fans. Naar schatting een derde van de 5000 toeschouwers in het Vélodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines was deels of geheel in het oranje gekleed. "Onbeschrijflijk", noemde de Brabander de sfeer rond de piste.

"Ik heb heel vaak gezegd dat het voor mij niet uitmaakte dat er op de vorige Spelen in Tokio geen fans waren", vertelde Lavreysen na een emotionele huldiging, die hem zelfs even te veel werd. "Dat is niet waar. Het heeft heel veel uitgemaakt."

Lavreysen pakte op de Spelen van Parijs drie gouden medailles. In Tokio, waar buitenlanders niet welkom waren door de coronapandemie, won hij goud op de sprint en de teamsprint.