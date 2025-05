Basketballers Pacers naderen NBA-finale na tweede zege op Knicks

NEW YORK (ANP/DPA) - De basketballers van Indiana Pacers hebben zich nadrukkelijk gemeld voor een plaats in de finale van de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met topschutter Pascal Siakam in een hoofdrol wonnen de Pacers ook hun tweede uitduel met New York Knicks. Na de 114-109-zege in New York heeft Indiana nog twee overwinningen nodig om zich winnaar te noemen van de oostelijke divisie en daarmee een ticket voor de eindstrijd te bemachtigen. De volgende twee duels zijn in Indianapolis.

Kameroener Siakam had in Madison Square Garden een scoringspercentage van 65 procent en kwam uit op 39 punten. In totaal kwamen zes spelers van Indiana tot dubbele cijfers. Bij de Knicks kwamen de meeste punten (36) van sterspeler Jalen Brunson. De winnaar van de oostelijke tweekamp neemt het in de finale op tegen Oklahoma City Thunder of Minnesota Timberwolves.