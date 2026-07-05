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Beachvolleyballers Boermans en Brouwer winnen toernooi in Gstaad

Sport
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 16:32
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GSTAAD (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben het prestigieuze Elite16-toernooi in Gstaad gewonnen. In de finale in Zwitserland versloeg het Nederlandse koppel de Amerikanen Trevor Crabb en Chase Budinger in drie sets: 26-28 21-17 15-11.
Katja Stam en Raïsa Schoon veroverden brons in Gstaad. Het duo verloor de halve finale van Megan Kraft en Kelly Cheng uit de Verenigde Staten. Daarna was er een zege in de strijd om de derde plek tegen het Amerikaanse koppel Julia Donlin/Lexy Denaburg: 21-19 21-11.
Na het zilver in Ostrava is het de tweede medaille op rij voor Stam en Schoon.
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