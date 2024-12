Beachvolleyballers Boermans en De Groot verliezen halve finale

DOHA (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn er in Doha niet in geslaagd de eindstrijd te bereiken van de Pro Tour Beach Finals. Het als vierde geplaatste Nederlandse koppel verloor in een spannende halve finale van de Zweedse olympisch kampioenen David Ahman en Jonatan Hellvig: 19-21 21-19 16-14.

Boermans en De Groot strijden later op zaterdag om brons. Ze stuiten dan op de verliezers van de andere halve finale tussen Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar en de Noren Anders Mol en Christian Sørum.