Stemming over afzetten president Yoon mislukt

SEOUL (ANP/AFP) - Een poging om de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol af te zetten, is zaterdag mislukt. Zijn politieke partij boycotte de stemming in het parlement.

De oppositie wilde Yoon naar huis sturen omdat hij afgelopen week kortstondig de militaire noodtoestand uitriep. Hij draaide dat besluit na enkele uren weer terug nadat het parlement zich ertegen had gekeerd.

Om een motie voor afzetting aan te nemen, is in het driehonderd zetels tellende parlement een tweederdemeerderheid nodig. Dat betekent dat de oppositie de steun nodig heeft van acht partijgenoten van Yoon.

Aanwezigheid

Zijn partij, de PPP, besloot volgens Zuid-Koreaanse media uiteindelijk om geen steun te geven aan het initiatief van de oppositie. Vrijwel alle parlementariërs van de regeringspartij vertrokken voor de stemming.

Dat betekende uiteindelijk dat de motie kwam te vervallen. De stemprocedure is pas geldig als minstens tweehonderd parlementsleden een stem uitbrengen. Dat quorum is niet gehaald.

"Met een totaal aantal van 195 stemmen, is de vereiste tweederdemeerderheid niet gehaald", concludeerde de parlementsvoorzitter. "Daarom verklaar ik dat de stemming over deze kwestie ongeldig is."