Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar kwartfinales EK

ARNHEM/DEN HAAG (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich bij de Europese kampioenschappen voor de kwartfinales geplaatst. Het als tweede geplaatste duo won in Apeldoorn in de achtste finales van Maryna Hladun en Tetiana Lazarenko uit Oekraïne: 21-18 21-17.

Stam en Schoon kenden een moeizame start in de groepsfase en hadden een zege in de tussenronde nodig om de achtste finales te bereiken. Daarin namen ze al snel een voorsprong tegen de Oekraïense beachvolleybalsters. Ze wonnen de eerste set met 21-18. Ook in de tweede set lagen ze steeds een paar punten voor. Op 20-17 maakte Schoon het met een goede service af.

In de kwartfinales neemt het Nederlandse duo het later vrijdag op tegen Esmée Böbner en Zoé Vergé-Dépré uit Zwitserland.

Emi van Driel en Kirsten Bröring komen ook nog in actie in de achtste finales. Zij wonnen in de tussenronde in twee sets van hun trainingsmaatjes Mila Konink en Desy Poiesz: 21-18 28-26. Ze spelen tegen Barbora Hermannová en Marie-Sara Stochlova uit Tsjechië.