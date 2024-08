ING stuurt eerste creditcardhouders compensatie voor te hoge rente

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft klanten met een creditcard die te veel rente hebben betaald een compensatievoorstel gestuurd. Een woordvoerster van de bank meldt dat de eerste creditcardhouders deze maand een aanbod hebben gekregen.

Sommige klanten met een lening bij ING hebben vanaf 2001 jarenlang te veel rente betaald omdat de bank niet genoeg meebewoog met de marktrente. Sinds het oordeel hierover van klachteninstituut Kifid een paar jaar geleden werken naast ING ook ABN AMRO en Rabobank aan compensatieregelingen voor gedupeerden. ING heeft hiervoor 255 miljoen euro opzijgezet.

De woordvoerster wil niet zeggen hoeveel creditcardhouders inmiddels een voorstel hebben gehad. De regeling geldt ook voor klanten die een doorlopend krediet of een zogeheten Continu Limiet hebben of hadden. Volgens de zegsvrouw hebben inmiddels duizenden mensen een voorstel ontvangen. Klanten die meer dan 50 euro te veel rente hebben betaald, komen daarvoor in aanmerking.