FC Barcelona zonder de geblesseerde De Jong naar Valencia

BARCELONA (ANP) - Trainer Hansi Flick van FC Barcelona rekent voorlopig niet op Frenkie de Jong. De middenvelder ontbreekt in zijn selectie voor de eerste competitiewedstrijd van zaterdag bij Valencia. Bondscoach Ronald Koeman heeft De Jong ook niet opgenomen in zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de eerste duels van begin volgende maand tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland in de Nations League.

De 27-jarige De Jong raakte in april tijdens een duel met Real Madrid voor de derde keer in korte tijd geblesseerd aan een enkel. De middenvelder hoopte nog even dat hij met Oranje aan het EK kon deelnemen maar haakte vlak voor de Europese eindronde af. Trainer Flick nam hem vorige maand ook niet mee naar een trainingskamp in de Verenigde Staten.

"Ik ben optimistisch over het herstel, maar ze hebben nog even te gaan", zei Flick over de blessures van De Jong, Ansu Fati, Gavi en Pedri. "Na de interlandperiode van volgende maand zullen veel meer spelers beschikbaar zijn."