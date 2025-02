Bergsma in ploegachtervolging bij wereldbekerfinale in Heerenveen

UTRECHT (ANP) - Bondscoach Rintje Ritsma heeft Jorrit Bergsma geselecteerd voor de ploegachtervolging bij de wereldbekerfinale in Heerenveen aanstaande zondag. Het is voor de 39-jarige Fries voor het eerst in lange tijd dat hij aangewezen is voor het teamonderdeel. Bergsma rijdt de ploegachtervolging in Thialf samen met Beau Snellink en Chris Huizinga.

Bondscoach Ritsma had in de eerdere twee wedstrijden op de ploegachtervolging in de wereldbeker gekozen voor Joep Wennemars en Bart Hoolwerf naast Snellink en Huizinga. De ploegen werden toen respectievelijk vijfde en vierde. Bergsma is naast Hoolwerf ook geselecteerd voor de massastart en komt in actie op de 5000 meter. Bij de vrouwen rijden Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong de ploegachtervolging.

Op de individuele afstanden zijn de schaatsers door de selectiecommissie Langebaan aangewezen die ook op de meeste wereldbekerwedstrijden van start gingen. "De selectie voor de World Cup Finale in Heerenveen is vooral gebaseerd op het verdedigen, dan wel verbeteren van onze posities in de World Cup-klassementen", zegt disciplinemanager Freek van der Wart in een toelichting van de schaatsbond KNSB. "Deelname en prestaties op de World Cup dit seizoen staan vooral in het teken van het collectieve TeamNL-belang om volgend jaar met zoveel mogelijk Nederlanders te starten op de Olympische Spelen in Milaan. Om onze uitgangspositie voor het maximale aantal quotumplaatsen voor Milaan te versterken, willen we in het seizoen 2025/2026 zo veel mogelijk Nederlandse schaatsers in de A-groep van de World Cup laten starten. Dat is mogelijk door dit seizoen met het maximale aantal rijders in de top 20 of top 16 van de wereldbekerklassementen te eindigen. Dit lijkt op veel afstanden te gaan lukken."