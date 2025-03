Bernal maakt rentree in Ronde van Catalonië na sleutelbeenbreuk

SANT FELIU DE GUÍXOLS (ANP) - Wielrenner Egan Bernal maakt volgende week in de Ronde van Catalonië zijn rentree in het peloton. Dat meldt zijn ploeg Ineos Grenadiers. De Colombiaan, winnaar van de Ronde van Frankrijk van 2019 en de Ronde van Italië van 2021, is voldoende hersteld van een sleutelbeenbreuk. De 28-jarige Bernal liep die breuk op 17 februari op door een val in een afdaling tijdens de Clásica Jaén.

Bernal won begin februari op de Colombiaanse kampioenschappen de wegwedstrijd en de tijdrit. Dat waren zijn eerste overwinningen sinds zijn dramatische ongeluk begin 2022. Hij kwam toen bijna om het leven tijdens een trainingsrit in Colombia, nadat hij frontaal op een stilstaande bus was gebotst. Bernal stond hierna zeven maanden aan de kant.

De Ronde van Catalonië is een zevendaagse etappekoers uit de WorldTour. De eerste rit is maandag.