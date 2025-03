Turkije verbiedt demonstraties in drie grootste steden

ISTANBUL (ANP/DPA) - De autoriteiten in de Turkse provincies Ankara en Izmir hebben een demonstratieverbod uitgevaardigd tot 25 maart na de vele betogingen tegen de aanhouding van de burgemeester van Istanbul. Hij is een voorman van de oppositie en politiek rivaal van de president. In Istanbul was elke betoging al tot zondag verboden. Daarmee geldt het demonstratieverbod nu in de drie grootste steden van het land.

Burgemeester Ekrem Imamoglu werd woensdag samen met 87 anderen opgepakt. Ze worden beschuldigd van grootschalige corruptie. Enkele verdachten, inclusief Imamoglu, zouden banden hebben met de terroristische Koerdische organisatie PKK.

Imamoglu en zijn Republikeinse Volkspartij (CHP) zeggen dat dit gefabriceerde strafrechtelijke procedures zijn waarmee president Recep Tayyip Erdogan probeert zijn voornaamste rivaal uit te schakelen. De CHP wil zoals gepland Imamoglu zondag op een partijcongres tot presidentskandidaat kiezen.