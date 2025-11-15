Tennisser Alcaraz voor het eerst naar eindstrijd ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz is voor het eerst doorgedrongen tot de finale van de ATP Finals. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg in Turijn de Canadees Félix Auger-Aliassime met 6-2 6-4

Alcaraz (22) treft zondag zijn rivaal Jannik Sinner in de finale van het eindejaarstoernooi met de beste acht spelers van de wereld. De Italiaanse titelverdediger won zaterdagmiddag al met 7-5 6-2 van de Australiër Alex de Minaur.

Alcaraz had in zijn drie groepsduels slechts één set afgestaan, na een verloren tiebreak tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Ook tegen Auger-Aliassime kende hij amper problemen. Hij wist in de eerste set zijn eerste drie breakpoints niet te benutten, maar brak de Canadees daarna twee keer. In de gelijkopgaande tweede set maakte de Spanjaard het verschil met een break op 5-4.