ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bokser Fury wint bij rentree van Makhmudov en daagt Joshua uit

door anp
zondag, 12 april 2026 om 10:14
LONDEN (ANP/RTR) - Bokser Tyson Fury heeft een succesvolle rentree in de ring gemaakt. De 37-jarige Brit, voormalig wereldkampioen zwaargewicht, won zaterdag in het stadion van Tottenham Hotspur van de Rus Arslanbek Makhmudov en daagde direct Anthony Joshua uit voor een 'Battle of Britain'-supergevecht.
Fury, die won na een unanieme beslissing van de drie juryleden en nu op 35 zeges staat, kondigde begin vorig jaar voor de vierde keer zijn afscheid aan, nadat hij eerder was gestopt in 2013, 2017 en 2022. Hij verloor in december 2024 een titelgevecht tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Oesyk. Fury was het niet eens met de beslissing van de jury toen.
Oud-olympisch kampioen Joshua (36) had in het verleden twee keer alle kampioensgordels in zijn bezit.
"Ik daag je uit, Anthony Joshua, om de volgende keer tegen me te vechten. Laten we de boksfans geven wat ze willen. Neem je de uitdaging aan?", aldus Fury. Joshua antwoordde niet meteen, maar zei uiteindelijk: "Ik heb je in elkaar geslagen toen we kinderen waren en ik zal je opnieuw in elkaar slaan."
POPULAIR NIEUWS

Mannen die hun benen laten breken voor een paar centimeter erbij

165876466_m

Hoe vaders de gezondheid van hun kinderen beïnvloeden

IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

177753701_m

Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

anp110426104 1

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

