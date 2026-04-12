Bokser Fury wint bij rentree van Makhmudov en daagt Joshua uit

LONDEN (ANP/RTR) - Bokser Tyson Fury heeft een succesvolle rentree in de ring gemaakt. De 37-jarige Brit, voormalig wereldkampioen zwaargewicht, won zaterdag in het stadion van Tottenham Hotspur van de Rus Arslanbek Makhmudov en daagde direct Anthony Joshua uit voor een 'Battle of Britain'-supergevecht.

Fury, die won na een unanieme beslissing van de drie juryleden en nu op 35 zeges staat, kondigde begin vorig jaar voor de vierde keer zijn afscheid aan, nadat hij eerder was gestopt in 2013, 2017 en 2022. Hij verloor in december 2024 een titelgevecht tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Oesyk. Fury was het niet eens met de beslissing van de jury toen.

Oud-olympisch kampioen Joshua (36) had in het verleden twee keer alle kampioensgordels in zijn bezit.

"Ik daag je uit, Anthony Joshua, om de volgende keer tegen me te vechten. Laten we de boksfans geven wat ze willen. Neem je de uitdaging aan?", aldus Fury. Joshua antwoordde niet meteen, maar zei uiteindelijk: "Ik heb je in elkaar geslagen toen we kinderen waren en ik zal je opnieuw in elkaar slaan."