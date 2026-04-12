Iran: grootste deel raffinagecapaciteit binnen 2 maanden hersteld

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran verwacht dat de beschadigde olieraffinage- en distributiecapaciteit van het land binnen twee maanden weer grotendeels hersteld zal zijn. Dat heeft de Iraanse plaatsvervangend minister voor Olie zondag gezegd. Herstelwerkzaamheden zijn gaande aan energiefaciliteiten die zijn beschadigd door aanvallen.

Volgens de regeringsfunctionaris zou binnen twee maanden de productiecapaciteit van de meeste faciliteiten weer terug moeten zijn op 70 tot 80 procent van het niveau van voor de Israëlisch-Amerikaanse luchtaanvallen.

Een deel van de raffinaderij op het Iraanse eiland Lavan in de Perzische Golf zou volgens hem binnen tien dagen weer operationeel moeten zijn. Die raffinaderij werd afgelopen week beschadigd bij een aanval. Andere faciliteiten komen geleidelijk weer op gang.