Bokser George Foreman op 76-jarige leeftijd overleden

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse bokslegende George Foreman is op 76-jarige leeftijd overleden, laat zijn familie weten op Instagram. Foreman was tweevoudig wereldkampioen in het zwaargewicht en bokste enkele van de beroemdste wedstrijden in de geschiedenis van de sport, onder meer tegen Muhammad Ali.

Vooral het gevecht tussen Foreman en Ali in 1974 in Congo werd wereldberoemd. 'Big George' Foreman verloor in de 'Rumble in the Jungle' zijn eerste wereldtitel aan Ali. "Ik was een boksmachine en dat was de eerste keer dat ik alles gaf wat ik had en niets werkte,", zei hij daarover terugkijkend in 2007. Het verlies brak hem. In 1977 ging hij met bokspensioen. Maar Foreman wist zijn wereldtitel twee decennia later alsnog te herwinnen, inmiddels 45 jaar oud, nadat hij in 1987 uit dat pensioen was teruggekeerd.

"Met diepe bedroefdheid kondigen we het overlijden aan van onze geliefde George Edward Foreman Sr, die vredig is heengegaan op 21 maart 2025, omringd door dierbaren," aldus de verklaring van zijn familie. Foreman trouwde vier keer in de jaren zeventig en tachtig. In 1985 trouwde hij voor de vijfde keer, met Mary Joan Martelly, met wie hij de rest van zijn leven samen zou blijven. Hij had vijf zonen - die allemaal George heetten - vijf biologische dochters en twee geadopteerde dochters.

Naast zijn twee wereldtitels won Foreman als amateurbokser ook een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1968. Pas daarna ging hij het professionele circuit in. Daarin won hij 37 wedstrijden op rij voordat hij zijn eerste wereldtitel won door regerend kampioen Joe Frazier te verslaan. Vervolgens verdedigde hij die titel succesvol in twee gevechten, tot Ali de titel van hem overnam. Foremans laatste wedstrijd was in 1997. In zijn professionele carrière won hij in totaal 76 wedstrijden en verloor hij vijf keer.