Frankrijk, Duitsland en VK willen 'terugkeer' naar bestand Gaza

PARIJS (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben vrijdagavond opgeroepen tot een directe terugkeer naar een staakt-het-vuren in Gaza. De verklaring is een reactie op het voortzetten van het offensief in de Palestijnse gebieden door het Israëlische leger.

"De hervatting van de Israëlische aanvallen in Gaza betekent een dramatische stap terug voor de mensen in Gaza. We zijn geschokt door de burgerslachtoffers en roepen dringend op tot een onmiddellijke terugkeer naar een staakt-het-vuren," zeiden de ministers in een gezamenlijke verklaring.

De drie ministers roepen Israël ook op de toegang voor humanitaire hulp in Gaza te herstellen, "inclusief water en elektriciteit". Ook roepen zij het land op "de toegang tot medische zorg en tijdelijke medische evacuaties te garanderen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht". De ministers eisen van Hamas dat het de nog vastgehouden Israëlische gijzelaars vrijlaat.

De gezamenlijke oproep van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk klonk niet lang nadat de Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, vrijdag dreigde delen van de Gazastrook te annexeren als Hamas de resterende gijzelaars niet vrijlaat.