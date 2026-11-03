Bokspartij Verhoeven bij titelgevecht in Cardiff gaat niet door

CARDIFF (ANP) - Rico Verhoeven zal niet in het voorprogramma optreden bij het boksgevecht tussen de Britse zwaargewichten Tyson Fury en Anthony Joshua. De jarenlange wereldkampioen in het kickboksen zou op 11 december in Cardiff tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder boksen, maar in de onderhandelingen kwam het niet tot een akkoord. Dat bevestigde Verhoevens manager.

Het zou voor Verhoeven zijn eerste boksgevecht worden sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte.

"We hebben de afgelopen periode serieus gesproken over een mogelijk gevecht tussen Rico en Deontay Wilder. Ondanks de wederzijdse interesse heeft dat helaas niet tot concrete afspraken geleid. Het proces duurde uiteindelijk te lang en Rico wil door", aldus zijn manager Karim Erja. "Daarom hebben we besloten onze pijlen te richten op een aantal andere, zeer interessante tegenstanders voor volgend jaar."

Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen Fury en Joshua zal op 11 december te zien zijn op Netflix.