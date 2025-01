Bos vijfde in wereldbeker skeleton Sankt Moritz

SANKT MORITZ (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos is naast het podium beland in de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Sankt Moritz. De winnares van brons tijdens de Olympische Spelen van 2022 eindigde als vijfde. Bos wist deze winter pas één keer te winnen, op 13 december in het Letse Sigulda.

De overwinning in Sankt Moritz was voor de Oostenrijkse Janine Flock, die in twee runs tot een tijd van 2.18,65 kwam. Ze was 0,18 seconde sneller dan de Belgische Kim Meylemans, die tweede werd. De Braziliaanse Nicole Rocha Silveira eindigde als derde op 0,27.

Bos gaf 0,75 toe op Flock. Ze was in de tweede heat de eerste die het baanrecord verbeterde (1.09,45), maar de recordtijd hield maar kort stand, want de vier vrouwen die boven haar eindigden waren allemaal sneller. Flock zette uiteindelijk het baanrecord op 1.09,09.

Bos staat in de stand van de wereldbeker derde met 1273 punten. Flock leidt met 1390 punten.