Veldkamp 'wil ervan uitgaan' dat Trump andere landen respecteert

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp wil ervan uitgaan dat aankomende president Donald Trump andere landen en hun soevereiniteit respecteert, zegt hij voorafgaand aan de ministerraad. Trump deed opmerkelijke uitspraken: hij wil Groenland kopen van Denemarken, het Panamakanaal overnemen, Canada inlijven als 51ste staat en de Golf van Mexico hernoemen naar de Golf van Amerika.

Volgens Veldkamp zijn de Verenigde Staten wezenlijk anders dan bijvoorbeeld Rusland, dat buurland Oekraïne binnenviel. "Ik wil nog steeds uitgaan van de 'checks and balances' die in de Verenigde Staten bestaan." Ook benadrukt hij dat Trump nog geen president is. De inauguratie is op 20 januari.

De minister wijst er wel op dat Trump denkt in termen van macht, en niet in verdragen of vrijhandel. Ook vindt hij dat de wereld Trumps "stevige uitspraken" wel degelijk serieus moet nemen. "We gaan zien hoe dit soort uitspraken zich vertalen in de beleidskoers van de VS." Hij verwacht een "stijlverschil" te zien tussen Trumps regering en die van zijn voorganger Joe Biden. "Daar zullen we mee moeten omgaan."