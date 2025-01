Nederlander (37) vermoordt zijn vrouw met zwaard voor de ogen van hun kinderen

Zij wilde scheiden, hij absoluut niet. De echtelijke ruzies eindigden in een enorme tragedie, toen Rivallo P., een Nederlandse man die met zijn gezin in Zweden woonde, zijn vrouw met een zwaard in de buik stak. Hij was zo woedend over haar beslissing om hem te verlaten, dat hij haar op brute wijze vermoordde.

En alsof dat niet afschuwelijk genoeg was, deed hij het opzettelijk waar hun kinderen bij waren. Zij belden nog de hulpdiensten, in een wanhopige poging hun moeder te redden.

Levenslang

P. is door de Zweedse rechtbank in Värmland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De familie had in 2021 Nederland verlaten om in het Zweedse Arvika een nieuwe start te maken, een droom die in een nachtmerrie eindigde.

De fatale avond begon met een gesprek waarin P.’s vrouw hem vertelde dat ze van hem wilde scheiden. Een mokerslag voor Rivallo, die weigerde te vertrekken. Toen zijn vrouw vervolgens zijn spullen pakte en buiten zette, leek hij zich erbij neer te leggen. Maar even later sloegen de stoppen volledig door. Hij greep een zwaard uit zijn verzameling en stak haar in de buik terwijl ze nietsvermoedend op de bank zat.

'Maar een grapje'

In de rechtbank deed P. nog een poging om zichzelf vrij te pleiten. Volgens het Zweedse Aftonbladet beweerde hij dat het allemaal een ongeluk was. “Ze vroeg aan mij: waar ga je het zwaard voor gebruiken?”, vertelde hij tijdens het proces. “Ga je ermee breien? Vervolgens maakte ik voor de grap een beweging naar haar, en toen gebeurde het ongeluk.”

De rechters trapten daar echter niet in. Volgens hen is er geen enkele twijfel dat P. opzettelijk handelde en de intentie had om zijn vrouw te doden. Een psychologisch onderzoek wees uit dat er geen sprake was van psychische stoornissen bij de man.

Levenslang achter slot en grendel

Donderdag kwam het vonnis: levenslang de cel in. De rechtbank oordeelde dat Rivallo bewust zijn vrouw heeft vermoord en vervolgens niets heeft gedaan om haar te helpen. Het feit dat hij haar hevige bloedingen negeerde, onderstreept volgens de rechters zijn intentie.

Bron: De Telegraaf