Brand verdedigt nationale titel veldrijden niet

DORDRECHT (ANP) - Lucinda Brand zal zondag haar nationale titel veldrijden niet verdedigen. De 35-jarige renster van Baloise Glowi Lions liet zondag, na haar zege in de wereldbekercross van Dendermonde, weten dat ze haar trainingskamp 'hoogst waarschijnlijk' niet zou onderbreken voor de nationale titelstrijd. "Mijn lichaam heeft nu wat rust en hersteltraining nodig", schrijft ze een dag later op Instagram.

"Het NK heeft altijd veel voor me betekend en het spijt me zeer dat ik er niet bij zal zijn", meldt Brand. "Maar na tien wedstrijden in zestien dagen is dit nodig."

Wereldkampioene Fem van Empel zei zondag al het NK over te slaan. De Brabantse is met haar ploeg Visma - Lease a Bike de komende dagen aan het trainen in Spanje.