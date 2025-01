Waarom cola en Fanta anders smaken in een ander land

Het recept van Coca-Cola is een van de best bewaarde geheimen. Dan zou je denken dat die cola overal ter wereld exact hetzelfde smaakt. Maar dat is niet zo, ontdekte Radar.

Het consumentenprogramma toog naar de producent van dranken als Coca-Cola, Sprite en Fanta en vroeg om uitleg. Een woordvoerder vertelt dat de fabrikant productielocaties in heel Europa heeft dus dat je colaatje vermoedelijk niet al te ver van huis wordt geproduceerd.

De basisingrediënten zijn overal hetzelfde, maar toch kan de smaak een beetje variëren, aldus de woordvoerder. Aan een aantal zaken kan de producent niets doen. Zo beïnvloedt de temperatuur bij consumptie de smaak, net als de dingen die je erbij eet. Ook de manier van bewaren kan effect hebben en mensen nemen nu eenmaal smaak op verschillende manieren waar. Een blikje cola op het strand kan anders smaken dan op zaterdagavond thuis op de bank.

"Voor wat betreft de andere producten van The Coca-Cola Company, zoals Fanta, is de smaak en samenstelling aangepast aan de smaak van de consument in het betreffende land waarbij uiteraard ook de lokale wettelijke eisen van belang zijn”, klinkt het.

Ieder land heeft zo zijn eigen voorkeuren. Zo is Fanta in Spanje veel dieper oranje van kleur en smaakt het zoeter dan in Nederland, waar Fanta knalgeel is.

