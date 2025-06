Brons discuswerpster Van Klinken in Diamond League van Rome

ROME (ANP) - Jorinde van Klinken heeft met haar laatste worp bij het discuswerpen een bronzen medaille gepakt bij de Diamond League-wedstrijd van Rome. De 25-jarige Drentse had na haar eerste worp drie ongeldige pogingen, maar verzekerde zich met een laatste worp van 65,77 meter alsnog van een plak. Van Klinken eindigde dit jaar al als vierde in Xiamen en pakte in Shanghai begin mei een zilveren medaille.

Net als in Xiamen en Shanghai was het goud voor de Amerikaanse Valarie Allman, ditmaal met een worp van 69,21 meter. De Cubaanse Yaimé Pérez werd tweede met 66,63.