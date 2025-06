Wind hindert golfers bij KLM Open

BADHOEVEDORP (ANP) - De KLM Open heeft te lijden onder de slechte weersomstandigheden. Na een moeizaam verlopen eerste dag kon vrijdag de tweede ronde niet worden uitgespeeld. Hevige wind maakte golfen vanaf de namiddag lange tijd onmogelijk. Pas zaterdagochtend zal blijken wie de cut haalt op The International in Badhoevedorp.

Donderdag zorgde dreigend onweer voor een lange onderbreking. Een dag later was het de wind waardoor een lange pauze noodzakelijk was. Om 18.30 uur kwamen de golfers weer de baan op, maar duidelijk was dat de tweede ronde niet kon worden afgemaakt. Van de Nederlanders is alleen Darius van Driel zeker van een vervolg in de derde ronde. Na 36 holes heeft hij een score van 1 boven par. De Zweed Joakim Lagergren gaat met een score van -8 voorlopig aan de leiding.