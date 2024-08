Bronzen Schouten pakt tweede Nederlandse zwemmedaille in Parijs

PARIJS (ANP) - Tes Schouten heeft brons gewonnen op de 200 meter schoolslag. Het is de tweede zwemmedaille voor Nederland op de Spelen in Parijs. De 23-jarige Bodegraafse zwom op gepaste afstand van de op voorhand al te sterk geachte Amerikaanse Kate Douglass (2.19,24) en de Zuid-Afrikaanse titelverdedigster (2.19,60) naar de derde plek (2.21,05).

Schouten herhaalt daarmee de prestatie van haar ploeggenoot Caspar Corbeau, die woensdag brons won op het nummer bij de mannen. Het is de eerste keer in twaalf jaar dat twee verschillende Nederlandse zwemmers op een Spelen een individuele medaille pakken. In 2012 in Londen deden Ranomi Kromowidjojo (goud op de 50 en 100 vrij) en Marleen Veldhuis (brons op de 50 vrij) dat voor het laatst.