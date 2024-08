Djokovic verslaat Tsitsipas en schaart zich bij laatste vier

PARIJS (ANP) - De als eerste geplaatste Novak Djokovic heeft zich ten koste van Stefanos Tsitsipas bij de laatste vier op het olympisch tennistoernooi geschaard. De Serviër won met 6-3 7-6 (3) en stuit in de halve finales op de Italiaan Lorenzo Musetti.

De 37-jarige Djokovic, die 24 grandslamtitels achter zijn naam heeft staan, won in 2008 een bronzen medaille, zijn enige olympische plak tot nog toe. In Parijs gaat hij voor goud. Eerder in het toernooi was hij ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Rafael Nadal.

In zijn partij tegen Tsitsipas had Djokovic aan één break in de eerste set genoeg. Hij keek na twee verloren servicebeurten in de tweede set tegen een 4-0-achterstand aan, maar knokte zich terug. Tsitsipas miste bij 5-3 drie setpoints en ging vervolgens in de tiebreak ten onder.

De andere halve finale gaat tussen Carlos Alcaraz en Félix Auger-Aliassime.