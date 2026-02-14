Danilova en Tsiba rekenen bij olympisch debuut ook op vrije kür

MILAAN (ANP) - Kunstrijders Daria Danilova en Michel Tsiba denken bij hun debuut op de Olympische Spelen een goede kans te maken om ook de vrije kür te mogen schaatsen. Het Nederlandse koppel moet daarvoor zondag bij de korte kür bij de eerste zestien eindigen. Er doen in de Milano Ice Skating Arena negentien paren mee.

"De laatste vier WK's zijn we altijd wel binnen de top 16 geëindigd op de korte kür. Alleen is het hier echt wel een sterk deelnemersveld, sterker dan bij de WK's", zegt Tsiba na de training in de wedstrijdhal. "We hebben er wel vertrouwen in dat als wij gewoon ons ding doen, we erbij zitten. Dat niveau hebben we."

De 23-jarige Danilova en 28-jarige Tsiba zijn het eerste kunstrijpaar ooit dat voor Nederland in actie komt op de Spelen. Het paar had niet voldaan aan de nationale eis om zich te kwalificeren, maar directeur topsport André Cats van sportkoepel NOC*NSF willigde het verzoek van schaatsbond KNSB in om Tsiba en Danilova alsnog aan te wijzen.

Voorbereiding

Danilova en Tsiba bereidden zich in Zwitserland voor op de Spelen. "We hebben vijf goede dagen in Bellinzona gehad en het voelt goed om nu hier te zijn. Het is niet het grootste stadion, maar we merken wel dat het een heel warm publiek is", aldus Tsiba. Ook tijdens trainingen zit het stadion in Milaan aardig vol bij het kunstrijden, bij de Winterspelen een van de grootste en meest mondiale sporten.

De Nederlandse shorttrackers werken hun olympische wedstrijden ook af in de Milano Ice Skating Arena. Zij klaagden de voorbije dagen geregeld over het ijs. Tsiba: "Ons is altijd geleerd om niet te zeiken. Op welke ondergrond je staat, je moet er het beste van maken. Al is het plastic ijs. Je moet gewoon je job doen. Als wij gaan zeiken, krijgen we echt op onze kop van onze coach. Het ijs is hier trouwens geweldig."

De in Rusland geboren Danilova en Tsiba, zoon van een Russische vader en een Oekraïense moeder, hebben een relatie met elkaar. Het stel heeft wel eens een meer romantische Valentijnsdag dan zaterdag gehad, zeiden ze. "Het was vandaag geen ontbijtje op bed, maar een ontbijtje in het olympisch dorp. We hebben nog één training vanavond. Het is nu vooral focus houden en vertrouwen hebben. Dat is het belangrijkste", besloot Tsiba.