Schade aan bovenleiding bij Utrecht groter dan gedacht

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 15:32
anp140226096 1
UTRECHT (ANP) - Tijdens de herstelwerkzaamheden van de defecte bovenleiding bij Utrecht zijn meer kapotte onderdelen gevonden dan eerder werd aangenomen. Een woordvoerder van ProRail laat weten dat nieuwe onderdelen naar de locatie moeten worden gebracht, omdat de schade groter is dan gedacht. De herstelwerkzaamheden lopen hierdoor opnieuw vertraging op. ProRail verwacht tot zeker 20.00 uur nodig te hebben voor de reparatie.
Door de herstelwerkzaamheden rijden er sinds vrijdagavond veel minder treinen tussen Utrecht en Den Bosch en tussen Utrecht en Arnhem. Tussen Utrecht en Houten rijden snelbussen.
Ook op andere trajecten is het treinverkeer verstoord door werkzaamheden. Zo rijden er een groot deel van het weekend geen treinen van en naar station Amsterdam Bijlmer ArenA door een spoedreparatie. Daardoor rijden ook veel minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht.
