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Darter Doets strandt in eerste ronde World Matchplay

Sport
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 21:26
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BLACKPOOL (ANP) - Darter Kevin Doets is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool te bereiken. De 28-jarige Nederlander verloor ondanks een hoog gemiddelde met drie pijlen (ruim 104) met 6-10 van de Brit Ross Smith.
Later op maandag neemt Danny Noppert (35) het op tegen Rob Cross. De Brit won in januari 2018 de WK-finale van dartsbond PDC. Een jaar later schreef hij het World Matchplay op zijn naam.
Michael van Gerwen bereikte eerder al de tweede ronde. De drievoudig wereldkampioen versloeg de Brit Andrew Gilding (10-6). Hij won het World Matchplay eveneens drie keer, voor het laatst in 2022. De als derde geplaatste Gian van Veen was te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski (10-6).
Van Gerwen neemt het in de tweede ronde op tegen zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode. Van Veen treft met Wessel Nijman ook een Nederlander. Niels Zonneveld en Jermaine Wattimena werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
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