Darter Nijman strandt tegen Cullen in tweede ronde WK

LONDEN (ANP) - Na darter Dirk van Duijvenbode is ook Wessel Nijman in de tweede ronde uitgeschakeld op het WK. De 24-jarige darter verloor in Londen in drie sets van de Engelse darter Joe Cullen: 3-0.

Nijman had vrijdag in de eerste ronde gewonnen van Cameron Carolissen uit Zuid-Afrika. Tegen Cullen verloor hij meteen de eerste leg die hij mocht beginnen en dat kostte hem ook de eerste set. Cullen greep ook de tweede set in de vijfde leg.

In de derde set kreeg Nijman kansen om de leg die Cullen was begonnen te winnen, maar hij miste meerdere pijlen op de dubbel. Cullen kwam daarna op 2-1 in legs. Nijman kreeg een kans om weer gelijk te komen, maar benutte die niet. Daarna maakte Cullen het af.

Van Duijvenbode had eerder op de dag met 3-1 in sets verloren van de Let Madars Razma. De Zuid-Hollander gaf na afloop aan de hele week ziek te zijn geweest.