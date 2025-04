BERLIJN (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft zich afgemeld voor de negende avond van de Premier League donderdag in Berlijn. De 35-jarige Brabander heeft last van een schouderblessure.

Van Gerwen zou in de kwartfinale in actie komen tegen Gerwyn Price. De Welshman is nu automatisch geplaatst voor de halve finales.