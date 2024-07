Darter Van Gerwen opnieuw in finale World Matchplay

BLACKPOOL (ANP) - Darter Michael van Gerwen kan zondag voor de vierde keer het World Matchplay op zijn naam schrijven. De Vlijmenaar versloeg in Blackpool in de halve finale de Engelsman Michael Smith met 17-13.

Van Gerwen, die het toernooi won in 2015, 2016 en 2022, treft zondag in de finale de Engelsman Luke Humphries. De leider van de wereldranglijst versloeg in zijn halve finale zijn landgenoot James Wade. Na een gelijkopgaand begin werd het 17-10.

Smith startte slecht en had bij de eerste break geen enkele leg waarin hij begon gewonnen. Van Gerwen leidde met 4-1, maar verloor vervolgens vier legs op rij. De Vlijmenaar sloot de tweede sessie af bij 5-5 en won vervolgens weer vier legs op rij.

De vierde sessie was de eerste die niet in 4-1 eindigde. Smith liep wel in van 9-6 naar 11-9, vijf legs verder naar 13-12. Maar vervolgens liep Van Gerwen weg naar 16-12 en naderde in de best-of-33 de beslissing. Die viel twee legs later.

Van Gerwen was zelfkritisch. "Als ik de dubbels gooi, kom ik misschien met 13-3 voor. Maar niks ging erin", vertelde hij voor de camera van Viaplay. "Ik maakte het mezelf zo moeilijk. Maar je moet je hoofd koel houden en blijven focussen. Dat heb ik gedaan."