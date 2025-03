Darter Van Gerwen snel uitgeschakeld op UK Open

MINEHEAD (ANP) - Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de achtste finales van de UK Open te bereiken. De drievoudig winnaar van het prestigieuze toernooi liet zich in de vijfde ronde verrassen door Robert Owen uit Wales (10-8).

Van Gerwen kwam al snel op een achterstand van 4-0 en liet de nummer 59 van de wereldranglijst vervolgens uitlopen naar 8-3. Van Gerwen verloor afgelopen donderdag ook al zijn eerste wedstrijd van de Premier League in Exeter. Rob Cross versloeg de nummer 3 van de mondiale dartsladder met 6-5.

Gian van Veen staat wel in de achtste finales. Hij klopte de Engelsman Stephen Burton in de vijfde ronde: 10-7. Jermaine Wattimena strandde in de vijfde ronde. Hij kon niet stunten tegen de regerend wereldkampioen Luke Littler (4-10). Ook Danny Noppert is uitgeschakeld. Hij verloor een spannende wedstrijd tegen Cross (9-10).