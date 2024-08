De Rooij en Gebru vlaggendragers voor Nederland bij Paralympics

PARIJS (ANP) - Rolstoelbasketbalster Carina de Rooij en wielrenner Daniel Abraham Gebru zijn de vlaggendragers voor Nederland bij de Paralympische Spelen in Parijs. Dat heeft NOC*NSF bekendgemaakt. De openingsceremonie vindt plaats op het Place de la Concorde.

Chef de mission Esther Vergeer zegt dat beide sporters veel hebben bijgedragen aan de paralympische sport in Nederland. "Carina is een icoon in haar sport. Een sterke positieve vrouw die al jaren rolstoelbasketbal op het hoogste niveau combineert met de zorg voor haar gezin", aldus de oud-tennisster. "Ook Daniel is een voorbeeld voor velen. Ooit stond hij als 15-jarige vluchteling uit Eritrea zonder geld en zonder paspoort op Schiphol. En inmiddels is hij tweevoudig paralympisch kampioen, maakt hij zich op voor zijn derde Paralympische Spelen en begeleidt hij zelf jonge vluchtelingen."

De Paralympische Spelen beginnen op 28 augustus. Dan is ook de openingsceremonie. Bij de Olympische Spelen waren 3x3-basketballer Worthy de Jong en handbalster Lois Abbingh de vlaggendragers voor Nederland.