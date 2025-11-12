ECONOMIE
Zo heb je de beste kans om vanavond het Noorderlicht te zien

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
woensdag, 12 november 2025 om 11:24
anp121125105 1
In Nederland is woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag misschien het noorderlicht te zien. Door uitbarstingen op de zon vliegen geladen deeltjes richting de aarde. Als die aankomen bij het magneetveld rond de aarde ontstaat het kleurrijke verschijnsel. Het KNMI stuurt weerballonnen de lucht in om op grote hoogte metingen te doen.
Volgens het weerinstituut waren er in de afgelopen dagen meerdere uitbarstingen op de zon. Die leidden tot "een zeldzaam sterke toename in de kosmische straling". De deeltjeswolk die de zon dinsdag wegslingerde, was de krachtigste uitbarsting. Die komt woensdag bij de aarde aan. Volgens het KNMI is het niet zeker wanneer dat precies gebeurt en hoe fel het Noorderlicht wordt.
Aurora borealis
De aurora borealis is meestal te zien bij de poolcirkel, bijvoorbeeld in Scandinavië. Af en toe komt het Noorderlicht ook zuidelijker, tot bij Nederland. Door lichtvervuiling is het moeilijk te zien in stedelijke gebieden.
Wil je vanavond kans maken om het spectaculaire fenomeen te aanschouwen? Dan is een goede voorbereiding het halve werk. Hier zijn drie tips waarmee je de kans vergroot dat jij in de groene dansende lichten aan de hemel ziet:
1. Ga naar een donkere locatie – Lichtvervuiling maakt het noorderlicht minder goed zichtbaar. Kies bij voorkeur plekken ver van steden, zoals de kop van Noord-Holland, de Veluwe, de Waddeneilanden, Drenthe, Friesland of Groningen.
2. Kijk richting het noorden en blijf wakker tussen 22:00 en 02:00 – De beste uren om het Noorderlicht waar te nemen vallen vaak vlak na middernacht.
3. Wees flexibel en alert bij het turen naar de lucht – Bewolking kan je zicht snel blokkeren. Maar een korte opklaring kan al genoeg zijn.
Met een beetje geluk – en helder weer – kun je vanavond dus mee genieten van het majestueuze Noorderlicht. Houd je ogen open, kijk naar boven en wie weet word je getrakteerd op een onvergetelijke lichtshow!
Bron: TravelPander

