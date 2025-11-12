ECONOMIE
Chanoekaconcert Concertgebouw gaat door, maar in gewijzigde vorm

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 10:50
anp121125103 1
AMSTERDAM (ANP) - Het chanoekaconcert in het Concertgebouw in Amsterdam, waar recent veel om te doen was, gaat toch door. Het Concertgebouw en Stichting Chanukah Concert hebben een compromis gesloten over de vorm.
Het middagconcert op zondag 14 december wordt een publiek "familieconcert", zonder optreden van de omstreden voorzanger Shai Abramson, zegt een woordvoerder van het Concertgebouw. In de avond vinden twee besloten optredens plaats, die alleen voor genodigden zijn. Daar treedt Abramson wel op.
Aanvankelijk had het Concertgebouw het chanoekaconcert geannuleerd, omdat Abramson ook de cantor is bij plechtigheden van het Israëlische leger, dat "actief betrokken is bij een controversiële oorlog", aldus de cultuurinstelling. Maar de stichting weigerde hem te vervangen. Daarna dreigde de kwestie uit te monden in een rechtszaak.
Op 14 december begint het joodse feest Chanoeka. Joden vieren daarbij de herinwijding van de tempel van Jeruzalem in 164 voor Christus.
