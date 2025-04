Djokovic moet ook in Monaco zijn meerdere erkennen in Tabilo

MONACO (ANP) - Novak Djokovic is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Monte Carlo uitgeschakeld door Alejandro Tabilo: 3-6 4-6. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië verliest van de Chileen.

De als derde geplaatste Djokovic (37) had een bye in de eerste ronde. In zijn eerste partij op gravel van het jaar brak hij zijn tegenstander meteen in de openingsgame, maar leverde daarna twee keer zijn opslag in. Tabilo (27) forceerde op 1-1 in de tweede set opnieuw een break en gaf de voorsprong niet meer uit handen.

Djokovic en Tabilo speelden één keer eerder tegen elkaar, vorig jaar mei in Rome. De mondiale nummer 32 won op het graveltoernooi in Italië ook in twee sets (6-2 6-3).

De Duitser Alexander Zverev, de nummer 1 op de plaatsingslijst in Monaco, werd dinsdag ook uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Carlos Alcaraz uit Spanje won woensdag wel zijn partij in de tweede ronde, tegen de Argentijn Francisco Cerundolo (3-6 6-0 6-1).